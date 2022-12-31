Video Yaşam Kadıköy’de taksici ile yolcunun ücret tartışmasında kan aktı: 1 yaralı | Video
Kadıköy’de taksici ile yolcunun ücret tartışmasında kan aktı: 1 yaralı | Video

Kadıköy’de taksici ile yolcunun ücret tartışmasında kan aktı: 1 yaralı | Video

31.12.2022 | 09:17

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Kadıköy’de gece mesaisi yapan bir taksi şoförü, aldığı yolcuğu tarafından ücret konusunda anlaşamadığı için silahlı saldırıya uğradı. Sürücü yaralanırken silahlı şahıs ise olay yerinden kaçtı.

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Olay, gece saat 00.00 sıralarında Kadıköy, Kızıltoprak Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre ticari taksi şoförü Hüseyin Gür, Kadıköy Sahilde taksiye binerek Kızıltoprak Mahallesine gitmek isteyen kimliği belirsiz yolcu tarafından aracı içerisinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sebebinin ise kimliği belirsiz yolcunun, taksicinin istediği ücreti fazla bularak eksik vermesi olduğu belirtildi. İstediği ücreti alamayan taksici, kimliği belirsiz yolcu tarafından silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Saldırgan ise yaşanan olay sonrası kaçarak uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı taksici Hüseyin Gür sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralı taksicinin mesai arkadaşları destek için olay yerine akın etti. Olay yeri inceleme ekipleri araç içerisinde inceleme yaparken kaçan saldırganın yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili konuşan yaralı taksicinin mesai arkadaşı İlyas Pak, "Arkadaşımız aracı ile Kadıköy'den yolcuyu alıyor, Kızıltoprağa geliyor. Yolcu da inerken para mevzusu oluyor. Arkadaşımızı silahla çekip bacağından vuruyor" ifadelerini kullandı.

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