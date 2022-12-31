Kadıköy’de taksici ile yolcunun ücret tartışmasında kan aktı: 1 yaralı | Video

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Kadıköy’de gece mesaisi yapan bir taksi şoförü, aldığı yolcuğu tarafından ücret konusunda anlaşamadığı için silahlı saldırıya uğradı. Sürücü yaralanırken silahlı şahıs ise olay yerinden kaçtı.
Olayla ilgili konuşan yaralı taksicinin mesai arkadaşı İlyas Pak, "Arkadaşımız aracı ile Kadıköy'den yolcuyu alıyor, Kızıltoprağa geliyor. Yolcu da inerken para mevzusu oluyor. Arkadaşımızı silahla çekip bacağından vuruyor" ifadelerini kullandı.