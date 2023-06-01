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Kadın şoförün üzerine bıçakla yürüyen adamın panik yarattı | Video

Kadın şoförün üzerine bıçakla yürüyen adamın panik yarattı | Video

01.06.2023 | 14:34

Antalya’da durağa otomobilini hatalı park eden kişiyi kadın otobüs şoförünün uyarmasının ardından yaşanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobil sürücüsü adam, tartıştığı kişilere bıçak çekerken o sırada otobüs içerisinde bulunan kadın yolcuların büyük korku yaşadığı görüldü.

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Olay, Işıklar Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Sarısu-Güzeloba hattındaki görevini diğer şoförden devralan otobüs şoförü evli ve 3 çocuk annesi Elçin Güner (48), Işıklar Caddesi öğretmenevi karşısındaki durağa girmek istedi. Elçin Güner, gireceği durakta A.T.'nin otomobiliyle beklediğini gördü. Güner, sürücüyü korna ile uyardı. Kendisine otomobil sürücüsü tarafından el kol işareti yapılan kadın sürücü durağa giremediğini söylemesine rağmen sürücü duraktan ayrılmadı. Otobüsten inen ve durağa giremediğini söyleyen kadın sürücüye, iddiaya göre diğer sürücü hakaret etti.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜYLE YAŞANAN TARTIŞMA YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olayı gören yolcuların işlerine geç kalacaklarını söyleyip otomobil sürücüsünü uyarmalarının ardından ortalık karıştı. Kadın sürücüye hakaret ettiği ve otomobilini kaldırmadığı gerekçesiyle otomobil sürücüsüyle yaşanan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü diğer vatandaşların araya girmesinin ardından olay yerinden ayrılırken, kadın sürücü yaşananların ardından suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından otobüs içerisindeki kamera görüntüleri ortaya çıktı.

KADIN YOLCULAR BÜYÜK KORKU YAŞADI
Görüntülerde Elçin Güner'in durağa girmek istediği sırada park halinde olan otomobili gördüğü ve önce korna çalarak sonra ise sözlü olarak uyardığı görüldü. Ardından ise otomobil sürücüsü otobüsten inen yolcular ile tartıştı ardından ise otomobilden

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