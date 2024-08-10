Video Yaşam Kağıthane'de 13 katlı binadan yangın paniği | Video
Kağıthane'de 13 katlı binadan yangın paniği | Video

Kağıthane'de 13 katlı binadan yangın paniği | Video

10.08.2024 | 09:30

İstanbul Kağıthane'de 13 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangının çıkış sebebine ilişkin ekiplerce inceleme başlatıldı.

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Yangın, Kağıthane Hamidiye Mahallesi Osmangazi caddesinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 13 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı sararken, alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevlerin yükselmesiyle büyük korku yaşayan bina sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
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