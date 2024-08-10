Kağıthane'de 13 katlı binadan yangın paniği | Video
İstanbul Kağıthane'de 13 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangının çıkış sebebine ilişkin ekiplerce inceleme başlatıldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:07
01:08
02:42
Kağıthane'de 13 katlı binadan yangın paniği | Video 10.08.2024 | 09:30
02:05
Kağıthane'de 13 katlı binadan yangın paniği 10.08.2024 | 08:56
01:02
02:56
Direksiyon başında alkollü yakalanan müzisyen: “Zaten meşhurum çek” 10.08.2024 | 08:36
00:11
Bingöl’de hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı | Video 09.08.2024 | 16:15
02:31
00:34
02:43
01:15
Adıyaman'da inşaat iskelesi çöktü: 3 ağır yaralı | Video 09.08.2024 | 15:19
00:58
01:10
Mersin'de terör operasyonu 9 şüpheli yakalandı | Video 09.08.2024 | 14:38
03:56
05:17
00:48
Motosiklet ve otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 09.08.2024 | 13:28
00:23
Irak’ın kuzeyindeki 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 09.08.2024 | 13:28
03:44
00:13
Hırsızlık suçundan aranan şüpheli kıskıvrak yakalandı | Video 09.08.2024 | 12:28
01:10
36 kadını fuhuşa zorlayan çeteye İzmir'de eş zamanlı operasyon | Video 09.08.2024 | 12:27