Video Yaşam Kağıthane'de binada patlama! Olay yerine ekipler sevk edildi
Kağıthane'de binada patlama! Olay yerine ekipler sevk edildi

12.11.2025 | 22:39

Kağıthane'de bir binada patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alınan bilgilere göre, 1 kişi yaralandı.

