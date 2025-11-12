Kağıthane'de binada patlama! Olay yerine ekipler sevk edildi

Kağıthane'de bir binada patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alınan bilgilere göre, 1 kişi yaralandı.