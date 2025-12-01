Video Yaşam Kağıthane’de restoranda sandalyeli kavga | Video
01.12.2025 | 09:55

Kağıthane'de Çağlayan Meydanı'nda bulunan bir restoranda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflardan biri diğer gruptakilere sandalye fırlattı. Sandalye atan taraftaki bir kadın korkulukları aşarak masanın üstüne atladı. Masanın devrilmesi sonucu yere düşen kadın ayağa kalkarak karşı tarafa yeniden sandalye fırlatmaya başladı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Kasım Salı günü saat 15.30 sıralarında Kağıthane'deki Çağlayan Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda bir taraf diğer tarafa sandalye fırlattı. Karşı tarafa karşılık vermeden uzaklaşmaya çalışırken bir kadın korkulukları aştı. Masanın üzerine atlayan kadın masanın devrilmesiyle yere düştü. Tekrar ayağa kalkan kadın, diğerleriyle birlikte karşı tarafa sandalye atmaya devam etti. Bu sırada bazı kafe çalışanları kavganın ortasında kaldı. Masa ve sandalyeleri tutmaya çalışan kafe çalışanlarından 1 kişi tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

