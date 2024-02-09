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Kağıthane'de Tekel bayi önüne patlayıcı atıp kaçtılar | Video

Kağıthane'de Tekel bayi önüne patlayıcı atıp kaçtılar | Video

09.02.2024 | 14:10

Kağıthane'de iki kişi, tekel bayi önüne patlayıcı atıp kaçtı. Patlamanın ardından şüphelileri yakalamak için tekel bayiiden çıkan şahıs ise artarda havaya ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 15.15 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tekel bayinin önüne gelen kafalarında kask bulunan iki motosikletli beklemeye başladı. Şüpheliler bir süre sonra bayinin önüne patlayıcı atarak kaçtı. Bayinin önünde patlama meydana gelirken, tekel bayinden çıkan bir kişi motosikletli saldırganların peşine düştü. Elinde silah bulunan şahıs havaya bir kaz kez ettikten sonra tekel bayine geri döndü. Silah seslerini duyan polis ekipleri olay yerine geldi. Şüphelilerin arkasından ateş eden kişi yakalanarak gözaltına alınırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olayda ölen ya ada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletlilerin bekledikten sonra, tekel bayi önüne patlayıcı bırakıp kaçtığı, patlamanın ardından bayiden elinde tabancayla çıkan kişinin, motosikletlilerin arkasından koşarak defalarca havaya ateş açtığı görülüyor. Motosikletlilere yakalayamayan şahıs ardından tekel bayine giriyor.

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