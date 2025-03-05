Kahramanmaraş'ta feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil ağaca böyle çarptı | Video
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil ağaca ok gibi çarptı, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hızla seyrederken ağaca çarpması ve sonrası görüldü.
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