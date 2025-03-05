Video Yaşam Kahramanmaraş'ta feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil ağaca böyle çarptı | Video
Kahramanmaraş'ta feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil ağaca böyle çarptı | Video

Kahramanmaraş'ta feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil ağaca böyle çarptı | Video

05.03.2025 | 11:01

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil ağaca ok gibi çarptı, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Onikişubat ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Volkswagen marka otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hızla seyrederken ağaca çarpması ve sonrası görüldü.
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