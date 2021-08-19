Video Yaşam Kamyonet kasasında askıda yolculuk kamerada | Video

Kamyonet kasasında askıda yolculuk kamerada | Video

Kamyonet kasasında askıda yolculuk kamerada | Video
19.08.2021 | 12:54

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kamyonet dorsesine tutunarak giden 2 çocuk yürekleri ağızlara getirdi. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler pes dedirtti.

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Kuşadası çevre yolunda vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler pes dedirtti. Bir kamyonetin dorsesine tutunarak kilometrelerce giden 2 genç, vatandaşlar tarafından fark edildi. Aşırı hızlı olan kamyonetin dorse kısmında bulunan demirlere tutunan 2 genç, ölüme adeta meydan okudu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde 2 gencin, dorse arkasında bulunan demirlere tutunarak Aydın'ın Kuşadası ilçesi istikametinden İzmir'in Selçuk istikametine doğru seyri bu şekilde görüntülendi.

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