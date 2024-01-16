Kamyonette taşınan iş makinesi kanala düştü: O anlar kamerada | Video
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir kamyonet kasasında taşınan iş makinasının kayarak kanala düşmesinin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
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