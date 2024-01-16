Kamyonette taşınan iş makinesi kanala düştü: O anlar kamerada | Video 16.01.2024 | 13:46 Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir kamyonet kasasında taşınan iş makinasının kayarak kanala düşmesinin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, sabah saatlerinde İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir kamyonetin kasasından düşen iş makinası, demirleri kırıp kanala düştü. İş makinası daha sonra çekici yardımı ile olduğu yerden çıkartıldı. İş makinesinin düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Yaşanan olayda ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.