Video Yaşam Karabük Safranbolu'da su samurlarının balık kavgası kamerada!

Karabük Safranbolu'da su samurlarının balık kavgası kamerada!

Karabük Safranbolu'da su samurlarının balık kavgası kamerada!
16.04.2021 | 15:21

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 'nesli tehdide yakın' kategorisinde olan 3 su samuru görüldü.

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Karabük'ün Safranbolu ilçesi Değirmencik köyünün içinden geçen dere kenarında gezen Ömer Yeşiltaş, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce 'nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılan 3 su samurunu gördü. Oyun oynayan iki su samurundan birinin diğer su samurunun ağzındaki balığı alıp yediği anlar Yeşiltaş'ın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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