Karabük'te kuyumcu soymaya çalışan şüpheli yakalandı | Video
Karabük'te maskeli bir kişi, kuyumcu dükkanını soymaya çalışırken iş yeri çalışanları tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Karabük'te kuyumcu soymaya çalışan şüpheli yakalandı | Video 19.08.2025 | 13:42
