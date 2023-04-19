Karadeniz gazının ilk alevleri geceyi aydınlattı | Video
Zonguldak'ta bulunan Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi?nden Karadeniz doğalgazını karaya çıkartmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sosyal medya hesabından karaya ulaşan gazın ilk kez yanma görüntüleri paylaşıldı. Alevler havadan görüntülenirken TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Çok şükür, bu mübarek ramazan gününde ne kadar şükretsek az. Milletimizin dualarıyla çıktığımız bu yolda, Cumhurbaşkanımızın verdiği görevi tamamlamış olmanın huzuru içerisindeyiz. Allah'a çok şükür bugünü de gördük. Bütün takım arkadaşlarımızla beraber Karadeniz?in derinliklerinde keşfettiğimiz gazı karaya ulaştırmış olduk." dedi.
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