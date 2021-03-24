Video Yaşam Kars kazının su keyfi kamerada | Video

Kars kazının su keyfi kamerada | Video

Kars kazının su keyfi kamerada | Video
24.03.2021 | 09:23

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Kars'ta kış ve Ramazan sofralarının vazgeçilmezi, lezzetiyle dünyaca ünlü kazları su ve kar banyosunu çok seviyor. Kendine has gezişi ve kanat çırpmasıyla da bilinen Kars kazları, buldukları küçük su birikintilerinin keyfini çıkarıyor. Kazlar su ile hem oynuyor hem de temizliğini yapıyor.

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Kars'ta ilkbaharda yumurtadan çıkan kaz yavruları sahipleri tarafından yaylalarda doğal ortamda besiye alınır. Eziyetle yetiştirilen kazlar, Kasım ayında kar yere düşüp soğuğu hissedip, karı yedikten sonra kesilir. Köylüler, yaz aylarında bakım ve beslenmelerini yaptıkları kazları kestikten sonra, evlerinin çatı saçaklarının altlarına veya direklere asarak kurutmaya başlar. Kazların yüksek yerlere asılması, kümes hayvanlarının veya köpeklerin kaz etlerine zarar vermemesi, aynı zamanda da rüzgar alması ile soğuğun iyice işlemesini sağlamak için tercih edilir. Kesilen kazlar kurutulduktan sonra fırında, tandırda veya tencerede pişirilip, sofralarda yerini alır.



Türkiye'de birçok ilde kaz besiciliği yapıldığını, ancak başka illerdeki kazların Kars kazının tadını vermediğini ifade eden Arpaçay ilçesine bağlı Karakale köyündeki Gülyağı Deveci (69), "Kars'ın kazı başkadır. Kars'ta kaz çok değerlidir. Yazın büyütüp, kışın kestiğimiz kazlar çok lezzetli oluyor. Kazın en sevdiği ise suda yüzmek. Bu yüzden kazları sık sık suyun bulunduğu yerlere götürürüz. Suyu gören kazın sevinci renkli görüntülere sahip olur. Kaz kesilip kurutulduktan sonra büyükşehirdeki akrabalarımıza hediye olarak göndeririz. Para ile almak isteyenler ise iyi bir kaza yaklaşık 300 lira öder" diye konuştu.

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