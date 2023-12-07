Kartal’da sol şeritte ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada | Video 07.12.2023 | 10:19 Kartal’da E-5 karayolunda sol şeritte ilerleyen ambulansın önüne geçen otomobil sürücüsü dakikalarca ambulansa yol vermedi. Sol şeritte olmasına rağmen düşük hızla ilerleyen sürücüye yoldaki başka sürücüler de tepki gösterdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

E-5 karayolu Kartal mevkiinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, ambulansın önünde ilerleyen bir otomobil sürücüsü dakikalarca ambulansın ilerleyişini engelledi. Sol şeritte olmasına rağmen düşük hızda ilerleyen sürücü, hem ambulansın gidişini engelledi hem de trafikteki akışı yavaşlattı. Ambulans şoförünün kendisine siren çalmasına aldırış etmeyen sürücüye yoldaki diğer sürücüler de tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.