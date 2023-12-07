Kartal’da sol şeritte ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada | Video
Kartal’da E-5 karayolunda sol şeritte ilerleyen ambulansın önüne geçen otomobil sürücüsü dakikalarca ambulansa yol vermedi. Sol şeritte olmasına rağmen düşük hızla ilerleyen sürücüye yoldaki başka sürücüler de tepki gösterdi.
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