Kastamonu’da semt pazarında iki grup kadın arasında kavga çıktı! Sebze ve meyveler havada uçuştu | video

Kadınların pazarda ‘sebze’ savaşı kamerada... Tezgahlardan aldıkları sebze ve meyveleri birbirlerine böyle fırlattılar

Olay, Kastamonu'nun Araç ilçesinde bulunan semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup kadın, alışveriş yapmak için geldikleri semt pazarında karşılaştı. Kadınlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kadınlar, tezgahlardan aldıkları onlarca sebze ve meyveyi birbirine fırlattı. Mısır, lahana, patates ve domateslerin havada uçuştuğu kavga, zabıta ve esnafın araya girmesi ile sonlandı. Çıkan kavgada esnafın ürünleri zarar görürken olayda yaralanan olmadı.Öte yandan, kavganın 3 kız kardeşin semt pazarında, babaları ile ilişki yaşayan kadınla karşılaşması sonrasında çıktığı öğrenildi. Saniye saniye kameralara yansıyan kavgada kadınların birbirine sebze ve meyve fırlattığı anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde kadınların tezgahlardan aldıkları ürünleri birbirine fırlattığı görülüyor. Kavga sırasında semt pazarında bulunan vatandaşlar ise panik yaşıyor.İlçe sakinlerinden Satılmış Sarıkaş, semt pazarında sürekli olarak kavgaların yaşandığını belirterek, "Ben pazara alışveriş için geldim. Saat 11.00 sıralarında gittim. Ondan sonra kavga çıkmış. Pazarda ne varsa birbirilerine fırlatmışlar. Esnaf araya girip ayırmış. Esnaf da hiçbir kabahat yok. Hep o kadınlar ortalığı karıştırıyor. Bu kadınlar merkezde yaşarken daha çok bu tarz olaylar oluyordu. Şimdi ilçe merkezinin dışında yaşıyorlar. Ama yine oluyor. Bu kadınlar burada yaşadıkça Araç'ın başı beladan çıkmaz" dedi.