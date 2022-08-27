Kastamonu’da semt pazarında iki grup kadın arasında kavga çıktı! Sebze ve meyveler havada uçuştu | video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
03:04
01:11
03:42
01:52
00:18
Başkent'te feci trafik kazası: 4 kişi hayatını kaybetti | Video 27.08.2022 | 12:50
00:41
Hırsız komşuları çıktı… Altın ve paraları bulup sahibine teslim ettiler 27.08.2022 | 12:39
01:37
00:35
00:23
Aracıyla uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon | Video 27.08.2022 | 11:58
00:37
FETÖ’yü çökerten savcı ve kızları ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 27.08.2022 | 11:56
01:02
01:20
5 katlı binanın çatısında tehlikeli çalışma kamerada | Video 27.08.2022 | 11:09
00:34
“Turist” süsü verip müşterileri soyan hırsızlar yakalandı | Video 27.08.2022 | 11:47
00:54
Afyonkarahisar'da odun yüklü tır devrildi: 1 yaralı | Video 27.08.2022 | 10:53
00:43
Bursa'da uyuşturucu servisi yapan motokurye kıskıvrak yakalandı | Video 27.08.2022 | 09:59
02:26
Zonguldak'ta kaldırım çöktü: 2 yaralı | Video 27.08.2022 | 09:06
02:59
Kartal D-100 karayolu'nda feci kaza: 2 ölü | Video 27.08.2022 | 09:06
00:32
Kadınların pazarda ‘sebze’ savaşı kamerada... Tezgahlardan aldıkları sebze ve meyveleri birbirlerine böyle fırlattılar
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, kavganın 3 kız kardeşin semt pazarında, babaları ile ilişki yaşayan kadınla karşılaşması sonrasında çıktığı öğrenildi. Saniye saniye kameralara yansıyan kavgada kadınların birbirine sebze ve meyve fırlattığı anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde kadınların tezgahlardan aldıkları ürünleri birbirine fırlattığı görülüyor. Kavga sırasında semt pazarında bulunan vatandaşlar ise panik yaşıyor.
"PAZARDA NE VARSA BİRBİRİLERİNE FIRLATMIŞLAR"
İlçe sakinlerinden Satılmış Sarıkaş, semt pazarında sürekli olarak kavgaların yaşandığını belirterek, "Ben pazara alışveriş için geldim. Saat 11.00 sıralarında gittim. Ondan sonra kavga çıkmış. Pazarda ne varsa birbirilerine fırlatmışlar. Esnaf araya girip ayırmış. Esnaf da hiçbir kabahat yok. Hep o kadınlar ortalığı karıştırıyor. Bu kadınlar merkezde yaşarken daha çok bu tarz olaylar oluyordu. Şimdi ilçe merkezinin dışında yaşıyorlar. Ama yine oluyor. Bu kadınlar burada yaşadıkça Araç'ın başı beladan çıkmaz" dedi.