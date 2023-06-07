"Katalog" ile çalışan fuhuş şebekesinin üyeleri adliyeye sevk edildi | Video
Bursa merkezli 3 ilde, genç kızları, yüksek gelirli iş vaadiyle kandırıp, çektikleri fotoğraflarını katalog haline dönüştürerek fuhşa zorlayan şebekeyle yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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