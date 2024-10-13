Kayıp üniversite öğrencisi Rojin'in arama çalışmaları havadan karadan ve gölden yapılıyor | Video
Van Valisi Ozan Balcı, 16 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Rojin'in ile ilgi yapılan çalışmaları inceledi.
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