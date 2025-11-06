Kayseri'de eş zamanlı asayiş uygulaması: 148 aranan şahıs yakalandı | Video
06.11.2025 | 08:36
Kayseri'de polis ekipleri tarafından 618 personelin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen asayiş uygulamasında; 24 bin 663 kişi sorgulanırken, 148 aranan şahıs yakalandı.
Öte yandan uygulamalarda; 49 sürücüye 'alkollü araç kullanmaktan', 132 sürücüye 'ehliyetsiz araç kullanmaktan', 117 sürücüye "yüksek ses müzikten", 10 sürücüye 'abartı egzozlu araç kullanmaktan" işlem yapılırken, 85 araç trafikten men edildi.
