Kayseri'de otomatik tüfekle kanlı pusu: 1 ağır yaralı | Video
22.10.2025 | 08:36
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 şahıs evlerinin önünde beklediği husumetlilerine otomatik tüfekle saldırdı. Olayda kafasından vurulan 1 kişi ağır yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
02:16
