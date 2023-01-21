Kayseri’nin en büyük ‘sıvı uyuşturucu’ operasyonu kamerada | Video 21.01.2023 | 14:30 Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda yaklaşık 10 milyon TL değerinde sıvı uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, B.D.'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir araç takip ederek durdurdu. Narkotik köpeği ile araçta arama yapan ekipler, kente sokulmak istenen ve yaklaşık değeri 10 milyon TL olan 34 kilogram sıvı uyuşturucu madde buldu. Uyuşturucuya el konulurken, Kayseri'de yakalanan B.D. ile Nevşehir'de yakalanan D.A. ile M.S.T. gözaltına alındı.Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D., D.A. ve M.S.T., aranması bulunan 2 kişi olmak üzere 5 kişi adliyeye sevk edildi.