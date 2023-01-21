Video Yaşam Kayseri’nin en büyük ‘sıvı uyuşturucu’ operasyonu kamerada | Video
Kayseri’nin en büyük ‘sıvı uyuşturucu’ operasyonu kamerada | Video

Kayseri’nin en büyük ‘sıvı uyuşturucu’ operasyonu kamerada | Video

21.01.2023 | 14:30

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda yaklaşık 10 milyon TL değerinde sıvı uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, B.D.'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir araç takip ederek durdurdu. Narkotik köpeği ile araçta arama yapan ekipler, kente sokulmak istenen ve yaklaşık değeri 10 milyon TL olan 34 kilogram sıvı uyuşturucu madde buldu. Uyuşturucuya el konulurken, Kayseri'de yakalanan B.D. ile Nevşehir'de yakalanan D.A. ile M.S.T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D., D.A. ve M.S.T., aranması bulunan 2 kişi olmak üzere 5 kişi adliyeye sevk edildi.

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