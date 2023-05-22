Kazada ölen 18 yaşındaki genç kız gözyaşları arasında toprağa verildi | Video 22.05.2023 | 14:00 Hatay’da dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki Zeynep Yağmur Okur’un cenazesi Osmaniye’de gözyaşları içerisinde toprağa verildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay ziyaretini takip etmek için gittikleri şehirden dönüşte Erzin-Dötryol E5 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişinin yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden, Ak Parti Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanı Sultan Okur ve Ak Parti Yönetim Kurulu Üyesi Necati Okur'un, kızı Zeynep Yağmur Okur memleketi Osmaniye'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.Kazada yaralanan Zeynep Yağmur Okur'un ablası Hatice Kübra Okur'un ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.