Video Yaşam Kazada yola düşen direkten kaçan otomobil takla attı: 1 yaralı | Video
Kazada yola düşen direkten kaçan otomobil takla attı: 1 yaralı | Video

Kazada yola düşen direkten kaçan otomobil takla attı: 1 yaralı | Video

28.04.2023 | 08:44

Samsun'da bir kamyonetin çarpıp yola düşürdüğü direğe çarpmamak için direksiyon kıran otomobil sürücüsü, yoldan çıkarak takla attı. Otomobil sürücüsü kazada yaralandı.

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Kaza, Samsun'un Tekkeköy Selyesi mevkisi Atatürk Bulvarı'nda saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'dan Ankara'ya giden Muhammet Alınlı idaresindeki kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki demir aydınlatma direğine çarptı. Yıkılan direk karşı şeride düştü. Bu sırada önüne düşen direkten kaçan Nazlı Merve Öztürk idaresindeki otomobil yoldan çıkıp takla atarak buğday tarlasına girdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Nazlı Merve Öztürk ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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