Kazadan 6 saat sonra bulunmuşlardı, bugün son yolculuklarına uğurlandılar | Video

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 4 kişi, bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, geçtiğimiz günlerde Sivas'ın Doğanşar ilçesi Karacakaya mezrası yakınlarında meydana geldi. Otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada Mehmet İncir (67), Halit Karamuk (69), Ayşe Karamuk (67) ve Arife Aslan (70) hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bugün Karkın köyünde düzenlenen cenaze töreninde, kazada yaşamını yitiren 4 kişi için cenaze namazı kılındı. Törene, yakınlarının yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Adem Taşkın, Doğanşar Kaymakamı Muhammed Yavuz ve vatandaşlar katıldı. Cenazeler, kılınan namazın ardından köy mezarlığında dualarla toprağa verildi.
