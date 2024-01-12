Kepez’de çamurlu su rezaletinin ardından bu kez de sokak hayvanlarına vahşet!

Çanakkale’nin Kepez Beldesi’nde musluklardan akan çamurlu su rezaleti hafızalardan silinmeden bu kez de belde halkı sokak hayvanlarına uygulanan vahşetle sarsıldı. Onlarca köpek, gece geç saatlerde Kepez Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından önce iğneyle uyutuldu, ardından karlı kış gününde donarak ölmeleri için ormana atıldı.