Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’de elenen yarışmacı açıklamasıyla programa damga vurdu
Kim Milyoner Olmak İster’de elenen yarışmacı açıklamasıyla programa damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster’de elenen yarışmacı açıklamasıyla programa damga vurdu

28.08.2025 | 23:51

ATV’nin ilgiyle takip edilen programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bugün de izleyicilerin beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Cemal Arda Ermutlu isimli yarışmacı, seyirci jokeri sonrası elendi. Yarışmacı, ‘rüyamda gördüğüm gibi oldu’ diyerek programa adeta damga vurdu. İşte o anlar!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kim Milyoner Olmak İster’de elenen yarışmacı açıklamasıyla programa damga vurdu 02:56
Kim Milyoner Olmak İster’de elenen yarışmacı açıklamasıyla programa damga vurdu 28.08.2025 | 23:51
Diyarbakır’da korku dolu anlar kamerada: 9 yaşındaki çocuğun ağzını kapatıp zorla kaçırmaya çalıştı! | Video 01:22
Diyarbakır’da korku dolu anlar kamerada: 9 yaşındaki çocuğun ağzını kapatıp zorla kaçırmaya çalıştı! | Video 28.08.2025 | 16:38
Fatih’te vahşet! Kuyuda bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli gözaltında | Video 01:25
Fatih'te vahşet! Kuyuda bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli gözaltında | Video 28.08.2025 | 16:22
Çekmeköy’de TIR, jandarma aracına çarptı! O anlar kamerada | Video 04:02
Çekmeköy'de TIR, jandarma aracına çarptı! O anlar kamerada | Video 28.08.2025 | 15:41
Kastamonu’da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı | Video 01:55
Kastamonu’da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı | Video 28.08.2025 | 15:24
SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşunu icra etti | Video 01:04
SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşunu icra etti | Video 28.08.2025 | 15:13
Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen naaş için hassas çalışma | Video 02:22
Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen naaş için hassas çalışma | Video 28.08.2025 | 15:13
Gaza basınca kapıya çarpıp komşusunu ezdi | Video 03:01
Gaza basınca kapıya çarpıp komşusunu ezdi | Video 28.08.2025 | 14:47
Bursa’da orman yangını böyle görüntülendi | Video 01:29
Bursa'da orman yangını böyle görüntülendi | Video 28.08.2025 | 14:47
Düğün sonrası yengesinin kurşununa hedef olan damat son yolculuğuna uğurlandı | Video 02:16
Düğün sonrası yengesinin kurşununa hedef olan damat son yolculuğuna uğurlandı | Video 28.08.2025 | 14:47
Yere düşen genci defalarca bıçaklayarak öldürdüler | Video 01:06
Yere düşen genci defalarca bıçaklayarak öldürdüler | Video 28.08.2025 | 14:46
Osmaniye’de iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı | Video 01:47
Osmaniye’de iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı | Video 28.08.2025 | 14:32
Mersin’de kaza kamerada: Gaza basınca kapıya çarpıp komşusunu ezdi | Video 03:01
Mersin'de kaza kamerada: Gaza basınca kapıya çarpıp komşusunu ezdi | Video 28.08.2025 | 14:00
Arsa hayaliyle internetten arama yapan vatandaş İBAN oyununu fark edince dolandırılmaktan kurtuldu | Video 07:28
Arsa hayaliyle internetten arama yapan vatandaş İBAN oyununu fark edince dolandırılmaktan kurtuldu | Video 28.08.2025 | 12:48
Erbaa’da feci kaza! 3 yaşındaki çocuk öldü, hamile kadın bebeğini kaybetti | Video 00:57
Erbaa'da feci kaza! 3 yaşındaki çocuk öldü, hamile kadın bebeğini kaybetti | Video 28.08.2025 | 12:48
Otele düzenlenen silahlı saldırının şüphelileri adliyede | Video 00:40
Otele düzenlenen silahlı saldırının şüphelileri adliyede | Video 28.08.2025 | 12:38
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç kafede otururken öldürüldü! Kan donduran cinayet anı kamerada | Video 02:12
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç kafede otururken öldürüldü! Kan donduran cinayet anı kamerada | Video 28.08.2025 | 12:16
Bıçakla geldi tek yumrukta yere serdi! O anlar kamerada | Video 00:30
Bıçakla geldi tek yumrukta yere serdi! O anlar kamerada | Video 28.08.2025 | 12:02
Çekmeköy’de silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Meriç hayatını kaybetti | Video 01:25
Çekmeköy'de silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Meriç hayatını kaybetti | Video 28.08.2025 | 11:55
Çamlıca Cami avlusunda çekilen ahlaksız görüntü sosyal medyada büyük tepki topladı | Video 01:07
Çamlıca Cami avlusunda çekilen ahlaksız görüntü sosyal medyada büyük tepki topladı | Video 28.08.2025 | 11:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY