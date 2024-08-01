Kiracıya dehşeti yaşatan firari saldırgan ve yanındaki annesi yakalandı | Video
İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir ev sahibi, kiracısının kapısına dayanarak dehşeti yaşatmıştı. Kapıyı tekmeleyip yumruklayan firari ev sahibi genç ve yanındaki annesi yakalandı.
SALDIRGAN VE ANNESİ YAKALANDI
Olayın ardından Arzu A. karakola giderek ev sahibinden şikayetçi olurken, Abdülhamit B. ve annesi Havva B.'nin firar durumda olması nedeniyle yakalama çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalar sonucunda saldırgan ve annesi Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan ikili, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:16
02:34
Doğum günü kutlamasında patlatılan havai fişekler bahçeyi yaktı | Video 01.08.2024 | 10:06
02:56
Biri oyaladı, biri gözetledi, diğeri çaldı: O anlar kameraya yansıdı | Video 01.08.2024 | 09:56
01:18
01:07
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem | Video 01.08.2024 | 09:16
04:41
Yalova’da otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti | Video 01.08.2024 | 09:12
01:52
03:42
Sultangazi’de kuaföre silah ve patlayıcı maddeyle saldırı | Video 01.08.2024 | 09:03
04:06
03:42
00:46
Babasını öldüren genç kızdan ilginç paylaşım: “Şiddete eğilimliyim” | Video 01.08.2024 | 09:03
00:11
01:35
00:17
Niğde Aladağlar’da tırmanış sırasında düşen dağcı öldü | Video 31.07.2024 | 16:36
01:27
Manisa'da plastik fabrikasında korkutan yangın | Video 31.07.2024 | 15:11
02:44
Alev topuna dönen araçta patlama sesleri ürküttü | Video 31.07.2024 | 15:11
00:44
Sinop’ta kaza canlı yayına yansıdı: 1’i ağır 4 yaralı | Video 31.07.2024 | 15:11
02:31
Esenyurt’ta kaza yapan motosiklet alev topuna döndü | Video 31.07.2024 | 14:08
00:07
00:19
Muğla’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 12 tutuklama | Video 31.07.2024 | 14:08