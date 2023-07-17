Kırklareli'nde uluslararası uyuşturucu operasyonu: 101 kilogram skunk maddesi yakalandı | Video
Kırklareli Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonla uluslararası bir uyuşturucu şebekesi daha çökertildi. Piyasa değeri 20 milyon lira olan 101 kilogram skunk maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Helikopterin ilçeye bağlı Yenimahalle köyünde alçak uçuş yaptığı tespit edildi. Ekiplerimiz, bölgeye çantalar atan helikopterin tekrar Bulgaristan tarafına çıktığını belirlediler. Olayın ardından Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede başlattığı operasyonda 101 kilogram skunk maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili soruşturmanın, Babaeski Başsavcılığı tarafından devam yürütüldüğü bildirildi.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, düzenlenen operasyonla ilgili Babaeski Jandarma Komutanlığı'nda yaptığı açıklamada; uzun süredir takip edilen uluslararası suç örgütü şebekesinin çökertildiğini söyledi. Ekici, "Bunun mali değeri yaklaşık 20 milyon Türk lirasıdır. Uyuşturucu ile kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir. Milletimizin ve gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz" diyerek, başta Jandarma teşkilatımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.
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