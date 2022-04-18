Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor | Video

Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde yağan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olan sağanak yağış Kırklareli'nin yüksek kesimlerde yeri kar yağışına bıraktı. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ve Bulgaristan'a sınır köyler beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerde sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşattı. Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar başlatıldı. Polis ekipleri de kazaların yaşanmaması için devriye atıp sürücüleri uyarıyor.