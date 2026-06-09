Kırşehir'de fuhuş operasyonu: 5 tutuklama | Video
09 Haziran 2026 16:00
Kırşehir'de 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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