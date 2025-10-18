Video Yaşam Kızgın boğa, otomobili boynuzlayıp böyle sürükledi | Video
18.10.2025 | 09:58

Nevşehir’de ahırdan kaçan bir boğa, ortalığı birbirine kattı. Zincirinden kurtularak kasaba içinde dolaşmaya başlayan kızgın boğa, hırsını cadde üzerinde park halinde bulunan otomobilden çıkarttı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde yaşandı. Bir ahırda bağlı bulunan boğa, zincirinden kurtularak ahırdan kaçtı. Bir süre kasaba içinde dolaşan kızgın boğa, çevrede paniğe neden oldu. Sahibi tarafından yakalanmak için kovalanan boğa çevrede paniğe neden oldu. Uzun süre kovalanan boğa daha da kızdığı için bir cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobile zarar verdi. Defalarca otomobile vuran boğa sahipleri tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirildi. Taşınması mümkün olmayan boğa yakalandığı yerde kesildi.

