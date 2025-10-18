Kızgın boğa, otomobili boynuzlayıp böyle sürükledi | Video
18.10.2025 | 09:58
Nevşehir’de ahırdan kaçan bir boğa, ortalığı birbirine kattı. Zincirinden kurtularak kasaba içinde dolaşmaya başlayan kızgın boğa, hırsını cadde üzerinde park halinde bulunan otomobilden çıkarttı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
