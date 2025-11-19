Kocaeli'de mutfak tezgahları üretim tesisinde korkutan yangın | Video
19.11.2025 | 10:42
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan mutfak ve banyo tezgahları üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin tesisteki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerin tesisteki soğutma çalışmaları sürüyor.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
