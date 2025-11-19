Kocaeli'de mutfak tezgahları üretim tesisinde korkutan yangın | Video 19.11.2025 | 10:42 Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan mutfak ve banyo tezgahları üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin tesisteki soğutma çalışmaları devam ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Şekerpınar Mahallesi Meltem Sokak üzerinde bulunan, mutfak ve banyo tezgahları üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü.Ekiplerin tesisteki soğutma çalışmaları sürüyor.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.