Kokoreç imalathanesinde mide bulandıran görüntüler | Video

Manisa'daki bir kokoreç imalathanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler izleyenlerin midesini bulandırdı. Firma çalışanı tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hijyen kuralları hiçe sayıldı. Çalışanların bone ve eldiven takmadığı görülürken, bağırsakların temizlendiği suların rengi de şoke etti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan bir kokoreç imalathanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler bir firma çalışanı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Birçok işletmeye kokoreç hazırlayan firmanın çalışanı tarafından sosyal medyada yayınlanan görüntüler izleyenlerin midesini bulandırdı. Kokoreçler hazırlanırken o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye çeken çalışan videoyu "Durmak yok, yola devam" notuyla takipçileriyle paylaştı. Kokoreç imalathanesinde hijyen kuralları hiçe sayılırken, çalışanların bone ve eldiven takmadığı görülüyor. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekti.