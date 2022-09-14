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OTOMATİK OYNAT
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Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı | Video 14.09.2022 | 20:35
01:16
Denizde kaybolan köpeği sahil güvenlik kurtardı | Video 14.09.2022 | 20:33
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Kokoreç imalathanesinde mide bulandıran görüntüler | Video 14.09.2022 | 19:44
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Helikopterle elektrik tel bakımı kamerada | Video 14.09.2022 | 17:57
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19 yaşındaki suç makinesi yakalandı: 123 olay, 27 yıl hapis cezası | Video 14.09.2022 | 17:58
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Bindiği takside şoförün parasını çaldı, utanmadan inkar etti | Video 14.09.2022 | 17:04
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Özel halk otobüsçüleri, İBB'ye karşı tepkilerini dile getirdi | Video 14.09.2022 | 16:18
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Şanlıurfa’da kanlı pusu kamerada | Video 14.09.2022 | 16:18
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Hırsız ne işe yaradığını çözemediği GBT cihazını da çalmış | Video 14.09.2022 | 14:16
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Kayseri’de cinsel içerikli hap satan kaçakçılara operasyon | Video 14.09.2022 | 14:09
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Sahte parfüm imal ederken yakalandı | Video 14.09.2022 | 14:06
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Sanatçı Gökhan Güney’in gelini Ece Güney yine mahalleyi karıştırdı | Video 14.09.2022 | 12:38
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5 dakikalığına indiği aracı saniyeler içinde böyle soyuldu | Video 14.09.2022 | 12:38
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Müşterisini kurşunlayan oto kiralama işletmecisi kayıplara karıştı | Video 14.09.2022 | 11:14
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Makas atan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 14.09.2022 | 11:13
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Elazığ’daki Dipsiz Göl'ün suyu yazın soğuk, kışın sıcak | Video 14.09.2022 | 11:13
Manisa'daki bir kokoreç imalathanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler izleyenlerin midesini bulandırdı. Firma çalışanı tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hijyen kuralları hiçe sayıldı. Çalışanların bone ve eldiven takmadığı görülürken, bağırsakların temizlendiği suların rengi de şoke etti.