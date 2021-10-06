Konya'da dehşet! Şehir eşkıyaları hastane bastı! O anlar kamerada | Video

Konya’nın Karapınar ilçesinde bir yakınının gözaltına alındığı öğrenip alkollü bir halde hastaneyi basan A.Ö., 3 polis ve 2 bekçiyi darp etti. Daha sonra sağlık çalışanlarına saldıran A.Ö., kafasının kapı ve duvarlara vurarak, kendisinin ekiplerce darp edildiğini ileri sürüp şikayetçi oldu. Saldırganların görevlilere zorluk çıkardıkları anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

15 Eylül gecesi Konya'nın Karapınar ilçesi Hankapı Mahallesinde bulunan bir eğlence mekânı önünde alkollü olduğu belirtilen Y.D., O.D. ve T. M. ile F.G., H.G. ve M.A.Ö. arasında kavga çıktı. Taraflar, kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekiplerince güçlükle sakinleştirildi. Aralarında yaralananların da bulunduğu iki grup birbirlerinden şikayetçi oldu.

HEM POLİSLERE HEM SAĞLIKÇILARA HAKARETTE BULUNDU

Taraflardan 1.79 promil alkollü olduğu tespit edilen M.A.Ö., hastanedeki işlemleri esnasında taşkınlık yaparak ekiplere hakaret etti. Sağlık kontrolü sırasında sağlık çalışanlarına da zorluk çıkaran M.A.Ö., ekipler tarafından sakin olması ve tedavisine devam etmesi konusunda uyarıldı.

POLİS VE BEKÇİLERE SALDIRDILAR

M.A.Ö.'nün hastanedeki tedavileri sürerken durumdan haberdar olan yakınları A.Ö. ve Z. Ö. ekipleri saldırdı. Şüphelilerin saldırısı sonucu 3 polis memuru ve 2 bekçi yaralandı. Şüpheliler hastanedeki cihazlara tekme atarak ta zarar verdi. Yaralanan polis memurundan birine 5 gün, bekçilerden birine ise 3 gün iş göremezlik raporu verildi.

KAFASINA DUVARA VURUP, KENDİSİNİ POLİSİN DARP ETTİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Polis ve bekçilere saldıran 0.95 promil alkollü A.Ö. ve 0.60 promil alkollü Z.Ö. gözaltına alındı. Hakaret ve tehditlerini sürdüren şüphelilerin A.Ö., kafasını kapı ve duvarlara vurarak kendisini polislerin darp ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. A.Ö'nün hastanede görev yapan bir sağlık çalışanı yakını da gözaltına alınmamaları için polise mukavemet gösterdi. Bu anlar hastanenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Şüpheliler hakkında başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü belirtildi.