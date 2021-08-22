Video Yaşam Konya'da otomobil takla attı: 3 genç öldü | Video

Konya'da otomobil takla attı: 3 genç öldü | Video

Konya'da otomobil takla attı: 3 genç öldü | Video
22.08.2021 | 09:59

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Konya'da otomobilin karşı şeride geçerek takla attığı kazada 3 genç hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

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Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi'nde meydana geldi. 70 DT224 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjdeki ağaçları kırıp, karşı şeride geçerek takla attı. Otomobildeki Merter Kuyucu (22), Aybike Ece Işık (19), Hazan Yazar (21), olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi de hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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