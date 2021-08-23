Konya'da polisin duygulandıran bayrak hassasiyeti kamerada

Konya'da polis memurunun aracın üzerine çıkıp, kopan Türk Bayrağı'nı yerine bağladığı duygulandıran anlar kamerada...

Konya'da Kurban Bayramının üçüncü günü sabahı devriye görevi yaparken askeri şehitlik girişindeki Türk bayrağının koptuğunu gören polis memuru, ekip aracının üzerine çıkarak bayrağı yerine bağladı. Polis memurunun bu hareketi hem duygulandırdı hem de mutluluk yaşattı.



İl Emniyet Müdürlüğü Selçuklu Devriye Ekipler Amirliği'nde görev yapan polis memurları Mehmet Akyüz ve ekip arkadaşı Ahmet Efendi Solmaz, Kurban Bayramının üçüncü günü sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi üzerinde devriye görevini yaparken Konya Askeri Şehitliği girişinde asılı bulunan Türk bayrağının bir tarafının yerinden koptuğunu fark etti. Bayrağı yerine bağlamaya çalışan polis memurları bunda başarılı olamayınca ekip aracını şehitlik kapısına yanaştırdı. Polis memurlarından Solmaz, aracın üzerine çıkarak Türk bayrağını yeniden yerine bağladı. Bu anlarda şehitlik girişindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis memurlarının bu hareketi hem duygulandırdı hem de mutluluk yaşattı.