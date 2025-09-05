Korkunç olay kamerada: Ağabeyini darp edeni art arda bıçakladı! | Video 05.09.2025 | 16:23 Samsun’da ağabeyini darp eden kişiyi bıçaklayan genç tutuklandı. Kavga ve bıçaklama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. (28) arkadaşı C.H.'den (27) borç verdiği parayı istemeye gitti. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada ağabeyinin darp edildiğini gören A.U.D. (20), elindeki bıçakla kavgaya dahil olup C.H.'yi art arda bıçakladı. Yaralanan C.H. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. A.U.D. ise Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen A.U.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.