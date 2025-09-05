Korkunç olay kamerada: Ağabeyini darp edeni art arda bıçakladı! | Video
Samsun’da ağabeyini darp eden kişiyi bıçaklayan genç tutuklandı. Kavga ve bıçaklama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Adliyeye sevk edilen A.U.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Korkunç olay kamerada: Ağabeyini darp edeni art arda bıçakladı! | Video 05.09.2025 | 16:23
