Video Yaşam Kucak dansı tepki çekmişti! Gülşen bu kez "twerk dansı" ile olay yarattı | Video
Kucak dansı tepki çekmişti! Gülşen bu kez

Kucak dansı tepki çekmişti! Gülşen bu kez "twerk dansı" ile olay yarattı | Video

01.04.2022 | 13:42

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Ünlü şarkıcı Gülşen, konserlerindeki kıyafetleri ve danslarıyla gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde giydiği transparan kıyafetleri ve yaptığı kucak dansıyla büyük tartışma yaratan Gülşen bu kez yaptığı twerk dansı ile olay yarattı. Gülşen'in son görüntüleri sosyal medyada yine çok konuşuldu.

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