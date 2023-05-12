Video Yaşam Küçükçekmece gölü kirlilik alarmı veriyor | Video
Küçükçekmece gölü kirlilik alarmı veriyor | Video

Küçükçekmece gölü kirlilik alarmı veriyor | Video

12.05.2023 | 09:44

Küçükçekmece Gölü kendi kaderine terk edildi. Gölün birçok noktasında suyun renginin değiştiği, suyun yüzeyinin evsel atıklarla ve pis tabakalarla kaplandığı görüldü. Göl içerisinde batan tekneler de mevcut. Yabani otların boyları ise diz boyuna ulaşmış durumda. Yaz aylarına girerken göl ve çevresinden gelen kötü koku ise vatandaşları ve tekne sahiplerini tedirgin ediyor.

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Gölün kenarlarında çok sayıda metruk, terk edilmiş yapılar ve batan tekneler dikkat çekiyor. 16. yüzyılda inşa edilen Küçükçekmece Köprüsü'nün ayak kısımları ve çevresi de çöpler ve pis tabakalarla dolmuş durumda. Köprünün ayak kısımlarında dev farelerin cirit attığı görülüyor.

Deniz kısmında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelen bir ekibin denizden incelenmek amacıyla numune su aldığı görüldü. Tekne sahibi olan Turgut Erkay (49), SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gölün durumu felaket. Pislik, çöp her şey ortada. Kötü kokuyor. Tekne sahipleri olarak rahatsız oluyoruz. Bu çöpler, tabakalar nasıl oluyor da sürekli burada birikiyor anlamıyoruz. Temennimiz kısa sürede bu sorunun çözülmesi."

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