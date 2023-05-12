Küçükçekmece gölü kirlilik alarmı veriyor | Video
Küçükçekmece Gölü kendi kaderine terk edildi. Gölün birçok noktasında suyun renginin değiştiği, suyun yüzeyinin evsel atıklarla ve pis tabakalarla kaplandığı görüldü. Göl içerisinde batan tekneler de mevcut. Yabani otların boyları ise diz boyuna ulaşmış durumda. Yaz aylarına girerken göl ve çevresinden gelen kötü koku ise vatandaşları ve tekne sahiplerini tedirgin ediyor.
Deniz kısmında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelen bir ekibin denizden incelenmek amacıyla numune su aldığı görüldü. Tekne sahibi olan Turgut Erkay (49), SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gölün durumu felaket. Pislik, çöp her şey ortada. Kötü kokuyor. Tekne sahipleri olarak rahatsız oluyoruz. Bu çöpler, tabakalar nasıl oluyor da sürekli burada birikiyor anlamıyoruz. Temennimiz kısa sürede bu sorunun çözülmesi."
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:35
02:09
Küçükçekmece gölü kirlilik alarmı veriyor | Video 12.05.2023 | 09:44
00:31
Yolcu otobüsünde 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 12.05.2023 | 09:36
00:35
01:15
01:44
00:56
Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı | Video 12.05.2023 | 09:27
00:50
00:36
İşte Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin son hali... | Video 12.05.2023 | 09:06
05:39
00:30
Adana'da 7 kişinin öldüğü kazada bir kişi ambulans kaçırdı | Video 12.05.2023 | 08:41
00:44
İzmir’de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama 12.05.2023 | 08:30
05:25
Adana’da 13 aracın karıştığı kazada kapanan otoyol ulaşıma açıldı | Video 12.05.2023 | 08:30
00:30
25:15
02:51
Alanya’da iskelede fenalaşan turist hayatını kaybetti | Video 11.05.2023 | 17:53
00:59
00:11
Avcılar’da kaçak göçmen taşıyan kamyonet sürücüsü tutuklandı | Video 11.05.2023 | 14:00
00:48
İstanbul’da YTS operasyonu: 12 gözaltı | Video 11.05.2023 | 11:37
01:15
Uzun namlulu silahlarla böyle yakalandılar | Video 11.05.2023 | 10:41