Kum zambaklarını koparmanın cezası 244 bin 315 TL | Video 06.11.2023 | 14:20 Hatay'ın Samandağ ilçesinde 14 kilometre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları görsel şölen oluşturuyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altına alınan kum zambağını koparmanın cezası ise 244 bin 315 TL. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kumulların oluşmasında ciddi öneme sahip olan kum zambağı, kumun rüzgardan dolayı dağılmasını da engelliyor. Türkiye'nin birçok yerindeki kumsallarda bulunan bitkinin, Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altında olduğu biliniyor.Sahilde yürüyüş yapan Melisa Su, "Sahile yürüyüş yaptığım zaman karşıma çıkıyordu çok güzel kokuları var. Her dönem gelip bakıyorum kum zambakları çiçek açmış mı? Nadir bulunan bir zambak olduğundan ilçemiz için önemli bir zambak. Umarım türünü korunmaya devam ederler" dedi.