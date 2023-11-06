Kum zambaklarını koparmanın cezası 244 bin 315 TL | Video
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 14 kilometre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları görsel şölen oluşturuyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altına alınan kum zambağını koparmanın cezası ise 244 bin 315 TL.
Sahilde yürüyüş yapan Melisa Su, "Sahile yürüyüş yaptığım zaman karşıma çıkıyordu çok güzel kokuları var. Her dönem gelip bakıyorum kum zambakları çiçek açmış mı? Nadir bulunan bir zambak olduğundan ilçemiz için önemli bir zambak. Umarım türünü korunmaya devam ederler" dedi.
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