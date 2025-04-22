Video Yaşam Kütahya'da 2 ev ve 1 işyerinde kaçak tütün ve makaron ele geçirildi | Video
Kütahya'da 2 ev ve 1 işyerinde kaçak tütün ve makaron ele geçirildi | Video

Kütahya'da 2 ev ve 1 işyerinde kaçak tütün ve makaron ele geçirildi | Video

22.04.2025 | 09:45

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince 2 ev ve 1 işyerinde yapılan aramada 31 bin 600 adet dolu ve boş makaron ile 7 kilogram tütün ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince ilde kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde il merkezinde bulunan A.Ç. ve T.K. isimli şüphelilere ait 2 ikamet ve 1 işyerinde yapılan arama işlemi sonucunda, 31 bin 600 adet dolu ve boş makaron ile 7 kilogram tütün ve 2 adet manuel sigara sarma makinası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
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