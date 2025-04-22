Kütahya'da 2 ev ve 1 işyerinde kaçak tütün ve makaron ele geçirildi | Video
Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince 2 ev ve 1 işyerinde yapılan aramada 31 bin 600 adet dolu ve boş makaron ile 7 kilogram tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
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