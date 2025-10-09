Kütahya’da 4.9 büyüklüğünde deprem | Video 09.10.2025 | 08:34 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya’da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.54'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Simav ilçesi olan depremin derinliği 12.1 kilometre olarak ölçüldü.