Kütahya’da 4.9 büyüklüğünde deprem | Video
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya’da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
