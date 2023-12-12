Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza | Video
Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli Mevkii'nde iddiaya göre arızalanan bir aracı çekmek için olay yerine gelen çekici ve yardım için duran araca başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi ağır şekilde yaralandı. Kaza anı ve kazadan sonra yaşananlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.
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