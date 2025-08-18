Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci otobüs kazası kamerada | Video
KUZEY Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü 26 kişinin yaralandığı otobüs kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde otobüsün yan yatarak bir süre sürüklendiği, ardından da otoyolda savrulduğu anlar görülüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:33
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci otobüs kazası kamerada | Video 18.08.2025 | 13:04
01:05
Bursa'da şaşkına çeviren görüntüler! Damadı vinçte sallandırdılar | Video 18.08.2025 | 10:48
00:53
Alkollü sürücü trafiği böyle birbirine kattı | Video 18.08.2025 | 10:48
03:00
00:56
00:58
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu, yaşam mücadelesi veriyor | Video 18.08.2025 | 09:53
04:11
01:35
03:00
Freni boşalan arazöz ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 18.08.2025 | 09:34
04:27
03:44
SON DAKİKA | Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza... 3 ölü 20 yaralı 18.08.2025 | 08:00
09:32
01:55
11:00
00:14
00:52
Freni patlayan kamyon dükkana böyle daldı | Video 17.08.2025 | 15:53
07:21
9 yaşında lise diploması aldı | Video 17.08.2025 | 10:45
07:05
03:16
Off-Road yarışlarında yürekleri ağza getiren kaza | Video 17.08.2025 | 10:44