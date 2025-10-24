Lodos nedeniyle düşen tabelanın altında kalmaktan son anda kurtuldular | Video
24.10.2025 | 16:11
Bursa'da, hızı saatte 30 kilometreye ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Kafede çay içen 2 kişinin, düşen tabelanın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan lodosun hızı saatte 30 kilometreye ulaşırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Osmangazi ilçesi Ulu Mahalle'deki kafede çay içen 2 kişi ise lodosun etkisiyle yerinden çıkıp düşen tabelanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda yaralanan olmadı.
