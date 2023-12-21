Maltepe E 5'te araç bariyerlere girdi: 2 yaralı | Video 21.12.2023 | 14:13 Maltepe E 5 karayolunda direksiyon hakimiyetine kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. E 5 karayolu üzerinde ise trafik yoğunluğu oluştu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 13.00 sıralarında Maltepe'de E 5 karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari araç sürücüsü, yol üzerine seyir halinde olduğu esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Kazada araç sürücüsü ve beraberindeki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlem alırken sağlık ekipleri ise yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler, kazaya ilişkin çalışma başlattı