Maltepe'de kaçak sigara operasyonu: 314 bin makaron ele geçirildi | Video

12.08.2025 | 15:01

Maltepe'de kaçak sigara üretimi yapılan bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 şüpheli yakalanırken, aramalarda kaçak sigara üretiminde kullanılan düzenekler ve çok miktarda kaçak tütün ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Ağustos 2025 tarihinde Maltepe Gülensu Mahallesi'nde bir adreste yasa dışı sigara sarma makineleri ve üretim tertibatlarının bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Baskında M.S. isimli şüpheli yakalanırken, adreste yapılan aramalarda üç sigara sarma makinesi, iki hava kompresörü, üç hava kurutma makinesi, 340 kilogram kaçak tütün ve 314 bin adet makaron ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dosyası ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.

