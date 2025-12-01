Manda yoğurdu satma bahanesiyle yaşlıları hedef aldı, tırnakçılıkla dolandırdı | Video 01.12.2025 | 13:18 İzmir’in Konak ilçesinde manda yoğurdu satma bahanesiyle yaşlı kadınları hedef alan dolandırıcı, 'tırnakçılık' yöntemiyle birikimlerini çaldı. Şüpheli, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde para çalma anı ve kurduğu tuzakla dikkat çekti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay geçtiğimiz Cumartesi günü Konak ilçesinin Göztepe semtinde bir apartmanda meydana geldi. "Manda yoğurdu satıyoruz" bahanesiyle kapı kapı dolaşan dolandırıcı, özellikle yalnız yaşayan yaşlı kadınları hedef aldı. Şüpheli, önce güven kazandığı evlere girmeyi başardı, ardından bakıcıyı kap getirtme bahanesiyle mutfağa gönderip yaşlı kadının yalnız kalmasını sağladı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, dolandırıcının, yaşlı kadının çantasından paraları hızlı bir şekilde çaldığı ve cebinden çıkarttığı küçük meblağlı paraları sanki kadının parasıymış gibi gösterdiği anlar yer aldı. Şüpheli, daha sonra kadının cebindeki büyük meblağları alarak olay yerinden ayrıldı. Mahalle sakinlerinin ifadelerine göre, şüpheli, aynı yöntemle farklı apartmanlarda da dolandırıcılık yapmayı sürdürdü.

Şüphelinin kimliği, güvenlik kamerası incelemesinin ardından polis ekipleri tarafından belirlendi. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.