Manisa’da sağanak yağış: Bazı evleri su bastı | Video
Manisa’nın Salihli ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası bazı mahallelerde evleri su bastı.
Yükselen su nedeniyle vatandaşlar evlerinde mahsur kalırken, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri suları tahliye etmek için çalışma başlattı.
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