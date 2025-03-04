Manisa'daki zincirleme kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı zincirleme kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, kırmızı ışıkta bekleyen yolcu otobüsüne, arkadan gelen tanker çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle yolcu otobüsü de önündeki araçlara vuruyor.
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