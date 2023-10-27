Video Yaşam Maral Şelalesi sonbahar manzarasıyla mest etti | Video
Maral Şelalesi sonbahar manzarasıyla mest etti | Video

Maral Şelalesi sonbahar manzarasıyla mest etti | Video

27.10.2023 | 10:18

Artvin'in Borçka ilçesindeki Camili Havzası'nda bulunan Maral Şelalesi, sonbahar mevsiminde ziyaretçi akınına uğruyor.

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Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Maral köyünde bulunan Maral Şelalesi sonbahar mevsiminde de doğa tutkunlarının yoğun ilgisini çekiyor. UNESCO tarafından korunan bölgeler arasında bulunan Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Camili Havzası'nda irili ufaklı derelerin birleşmesiyle oluşan Maral Şelalesi, 65 metreden yüksekliğikten vadi tabanına dökülüyor.

İlçe merkezine yaklaşık 60 kilometre mesafede, Maral Şelalesi görenleri büyülüyor. Türkiye'nin flora ve fauna açısından en zengin bölgelerinden biri olan Camili Havzası'nın muhteşem görünümüne renk katan şelaleye yörede yaşayanlar tarafından "yeryüzü cenneti" olarak tarif ediliyor.

Macahel Vadisi'nin sonbahar mevsiminde büründüğü renk cümbüşü de doğa fotoğrafçılarının vazgeçilmezleri arasında yer alırken şelaleye ulaşım araç yolunun bitiminden sonra yaklaşık 10 dakikalık yürüyüşle sağlanıyor.

"BÖLGEDE BİR ÇOK ŞELALE VAR BİR ÇOĞU KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR"
İstanbul'dan gelen Doğa Fotoğrafçısı ve Sosyal Medya içerik üreticisi Ahmet Ceren, Artvin'in inanılmaz bir doğaya sahip olduğunu ifade ederek doğada ki tüm renk geçişlerinin Artvin'de görüldüğünü söyledi.

Artvin'e daha önce bir çok defa geldiğini hatırlatan Ceren "Maral Şelalesine daha önce hiç gelmemiştim ancak bugün gelmek nasip oldu ve iyi ki de gelmişim çok güzel, çok görkemli şelale. Burada macahel bölgesinde bir çok şelale var. Bazıları keşfedilmiş, bazıları keşfedilmeyi bekliyor. Bu keşfedilen şalelerden bir tanesi ve yaklaşık 65 metre yüksekten dökülüyor. Çok görkemli bir şelale ben bayıldım. Şimdi fotoğraflarımı çekeceğim sonrasında da rotama yoluma devam etmeyi düşünüyorum" dedi.

Rize'den gelen Doğa tutkunu Aydan Oral ise Maral Şelalesine daha önce hiç gelmediğini ve sonbahar mevsiminde görmek istediğini belirterek "Maral Şelalesin çok merak ettiğim hele ki bu mevsimde görmek istediğim yerlerden birisiydi. Zaten tabiatı anlatmaya kelimeler yetmiyor. Her geçtiğimiz noktada daha güzelini gördükçe çekmeye yetiştiremedim artık bıraktım telefonu. Gözümle beynime kayıt etmek istedim" ifadelerini kullandı.
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